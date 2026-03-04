Condemnat a 2 anys de presó per intentar violar una dona en un bany públic d'Agramunt
L'acusat no entrarà a la presó arran d'un acord de conformitat entre la defensa i la Fiscalia
L'Audiència de Lleida ha condemnat un home a 2 anys de presó per intentar violar una dona en un bany públic durant les festes majors d'Agramunt el setembre del 2022. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un acord de conformitat entre la defensa i la Fiscalia. El tribunal l'ha condemnat per una temptativa d'agressió sexual amb accés carnal en aplicació de l'anomenada llei del 'només sí és sí', perquè és més favorable a l'acusat. D'acord amb les parts, el tribunal ha acordat la suspensió de la pena i l'home no ingressarà a presó amb la condició que no delinqueixi durant 3 anys, que no s'acosti a menys de 200 metres de la víctima ni es comuniqui amb ella durant 5 anys, i que assisteixi a un curs d'educació sexual.
Segons la sentència, que ja és ferma, l'acusat i la víctima es van trobar a la festa major d'Agramunt. Una vegada finalitzada, tots dos es van dirigir a un bany públic per a besar-se. A l'interior, malgrat la negativa de la víctima a continuar mantenint relacions, l'acusat la va intentar penetrar, sense que s'arribés a consumar l'agressió sexual.
A banda de la pena de presó i les prohibicions d'aproximació i de comunicació, l'Audiència de Lleida també ha imposat a l'home la mesura de 5 anys de llibertat vigilada, la prohibició de treballar en feines que impliquin contacte directe amb menors durant 7 anys i el pagament de 1.000 euros a la víctima en concepte de responsabilitat civil. Inicialment, Fiscalia li demanava 3 anys de presó.