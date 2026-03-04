Denuncien sorolls i vibracions d’un generador en una antena de telefonia
Veïns dels carrers Verge de Montserrat i Balmes denuncien des de fa anys molèsties pel soroll i les vibracions d’un generador que està situat a l’edifici on s’alça una torre de telefonia mòbil. Un dels habitatges afectats és el de Lluís Robles, que assegura que el motor s’activa de forma imprevisible, tant en horari diürn com nocturn, i que en períodes com Nadal i gener va arribar a posar-se en marxa amb molta freqüència, fins i tot amb episodis de funcionament continuat durant hores. Va subratllar que això li impedeix descansar amb normalitat. “Sembla que el tingui a casa”, sosté, i reclama mesures per reduir l’impacte d’aquesta instal·lació, com millorar l’aïllament o revisar l’equip. L’afectat afirma que ha trucat en nombroses ocasions a la Policia Local, que en alguna visita hauria comprovat la intensitat del soroll. També ha registrat un escrit a l’ajuntament per reclamar una intervenció tècnica i mesuraments. Segons explica, entén que existeixi un generador per garantir el servei quan hi ha baixades de tensió o fallades de subministrament, però considera “anormal” haver de suportar vibracions i un brunzit constant a qualsevol hora sense que, diu, s’hagi aportat una solució definitiva.