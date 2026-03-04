Detinguts per sis robatoris en cases i locals d’Agramunt
Els Mossos d’Esquadra han arrestat dos joves i busquen dos sospitosos més
Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local d’Agramunt, van detenir la setmana passada dos joves de 18 i 21 anys com a presumptes autors de sis robatoris amb força en aquesta localitat de l’Urgell. Les detencions són el resultat d’una investigació que es va iniciar el setembre de l’any passat al tenir coneixement de diversos robatoris en segones residències, habitatges sense ús i establiments del Centre Històric, com va avançar SEGRE el 13 de febrer passat.
Agents de la Unitat d’Investigació de Cervera van portar a terme unes indagacions que van permetre identificar quatre individus com a presumptes autors de fins a sis robatoris amb força comesos fins fa uns dies. Hi va haver assalts en tres segones residències dels carrers Raval de Sant Francesc i Estudis Nous, un robatori en un local del carrer Baixada Mercadal i dos robatoris més en un local de la plaça del Mercadal. Tres es van cometre després que els lladres escalessin fins al balcó dels habitatges.
Els delinqüents van sostreure joies, aparells electrònics i roba, entre altres objectes. Finalment, dimarts i dimecres de la setmana passada van arrestar al carrer Sió d’Agramunt i al carrer de la Pau de Tàrrega dos dels sospitosos. La investigació continua oberta per detenir els altres dos implicats en els fets.