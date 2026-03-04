AIGÜES
Govern i Segarra-Garrigues pacten rebaixar el preu de l’aigua un 20%
Uns 3 cèntims la quota variable, que suposen entre 50 i 200 euros a l’any
Els regants del Segarra-Garrigues han aconseguit rebaixar el preu de l’aigua per a aquesta campanya, almenys, la part variable de la factura, entre 0,0326 i 0,0338 euros el metre cúbic, fet que representa entre un 20 i un 34% menys. L’aigua costarà aquest 2026 de 0,1241 a 0,0975 euros el metre cúbic, segons la tarifa escollida pel regant. Tenint en compte que les dotacions d’aigua poden anar dels 6.500 metres cúbics d’aigua per hectàrea i any als 1.500 (és el cas del reg de suport), la factura es podrà rebaixar de 200 a 50 euros a l’any, aproximadament. No obstant, la quota fixa s’incrementa un 2,9% per l’actualització de l’IPC sobre la tarifa actual, que és de 108 a 139 euros en la primera opció i de 230 en la segona, amb la qual cosa quedarà de 111 a 143 euros o bé en 236 euros per hectàrea.
La conselleria d’Agricultura va argüir que aquesta rebaixa és possible pel descens del preu de l’electricitat i l’ampliació de la zona regada des de l’Albagés, que reduirà costos energètics pels bombatges d’aigua des del riu Segre. Aquesta ampliació està pendent d’una obra de connexió. El president dels regants, Josep Maria Jové, va aplaudir la rebaixa i va confiar a negociar també una reducció de la tarifa fixa més endavant. Per la seua banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va citar els regants a aprofitar els nous preus per ampliar l’adhesió d’hectàrees al regadiu. La reducció del cost de l’aigua ha estat reivindicada després de constatar, fins i tot en les assemblees de regants, que molts cultius són inviables amb els preus actuals. El Segarra-Garrigues rega ara un total de 13.981 hectàrees i podrien fer-ho 27.984. Agricultura calcula que entraran en reg 1.500 hectàrees aquesta campanya.