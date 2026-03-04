TRÀNSIT
Greu un xòfer al bolcar un camió en un camí municipal del Cogul
L’ajuntament demana millorar la via i veïns es queixen del pas continu de tràilers
Un xòfer va resultar ferit greu ahir al matí al bolcar el camió que conduïa en un camí municipal del Cogul. El sinistre va tenir lloc a les 8.16 hores quan el camió va sortir de la via i va acabar bolcant lateralment en una via asfaltada que comunica aquesta localitat de les Garrigues amb Castelldans. Fins al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del SEM.
El camioner va poder sortir pel seu propi peu i presentava policontusions. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu, segons va informar el SEM. A més, a la tarda es va tallar durant diverses hores el camí perquè una grua de grans dimensions retirés el camió.
El sinistre va provocar queixes a la localitat. D’una banda, l’ajuntament va reclamar la construcció de l’Eix de les Garrigues perquè la via en la qual es va produir l’accident és de titularitat municipal i només compten amb una partida anual de 20.000 euros per al manteniment dels camins. A més, fonts municipals van explicar que molts camioners utilitzen aquest camí perquè es retalla molta distància entre les Borges i Lleida.
Per una altra banda, veïns van criticar que la circulació de camions per aquest camí és contínua. Van afegir que és una via estreta i el paviment està en molt mal estat pel freqüent pas de trànsit pesant.
