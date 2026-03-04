Junts i la CUP segellen l'acord de govern a Tàrrega per garantir la governabilitat fins al 2027
Les seues portaveus destaquen que es basa "en la transparència, la lleialtat i la confiança"
El govern de Tàrrega comptarà amb un nou acord polític fins al final del mandat, fins a les eleccions de mitjans de 2027. Rosa Maria Perelló, portaveu de Junts i que serà l’alcaldessa, i Laia Recasens, portaveu de la CUP, han segellat avui davant els mitjans de comunicació el pacte de governabilitat al qual han arribat les dues formacions que s’allargarà durant un any i mig i que, segons ha indicat Perellló, “és fruit de l’entesa, el diàleg i el convenciment que el que primava era la governabilitat de Tàrrega, més enllà de les qüestions i ideologies de partit”.
Perelló ha subratllat que per a les dues formacions és prioritari “compartir el lideratge de la ciutat, millorar els serveis públics i afavorir una major comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament”. Segons ha explicat, “la CUP recupera les seves regidories (que tenia fins al juliol quan governava amb ERC i PSC) i Junts es reparteix la resta”, dins d’un acord que “es basa en la transparència, la lleialtat i la confiança”.
Perelló ha afegit que “la governabilitat i els mecanismes es basen en la confiança, la lleialtat i la transparència. Aquesta lleialtat ha de ser absoluta entre tots els membres del futur govern de la ciutat. L’entesa es treballa cada dia, no es compra; es construeix. I per poder-la tenir només cal una cosa: la voluntat, i aquesta l’hem expressada en una sèrie de compromisos”, ha afirmat la futura alcaldessa de Tàrrega.
Per la seva banda, Laia Recasens, portaveu de la CUP, ha recordat que la CUP va sortir del govern el juliol passat, però que la seva aposta “era llavors iniciar negociacions amb el govern d’ERC i PSC -els seus antics socis- per tirar endavant el nostre programa”. “En els últims mesos hem vist que això no s’estava donant, i ens hem vist en la situació d’haver de fer un pas endavant per poder continuar treballant en la nostra prioritat, que és el nostre programa i les nostres propostes d’esquerres”, ha indicat.
La portaveu cupaire ha remarcat que “la distància ideològica es supera amb l’acord que hem signat, fruit de les reunions entre les dues formacions”. En aquest sentit, ha afegit que “l’acord garanteix més de mig milió d’euros en polítiques d’habitatge, així com el compromís de municipalitzar el Teatre Ateneu i avançar cap a la gestió pública de l’aigua”.
“Durant aquest temps hem anat teixint unes confiances que al principi no hi eren tant. Hem arribat al punt que la confiança existeix i cal sumar-hi l’acord que es signarà i que ha de garantir que funcioni”, ha conclòs Recasens.
L’acord s’ha formalitzat en un acte públic davant dels mitjans. Ahir el van firmar davant el secretari i avui l’han registrat al consistori.
Nou cartipàs municipal
Quant a les regidories, Rosa Maria Perelló, que serà l’alcaldessa, s’encarregarà de Finances mentre que Laia Recasens, primera tinenta d’alcaldia, tindrà Serveis Municipals, Medi Ambient, Transició Energètica i Aigua. Dins aquestes àrees s’ha acordat encomanar un nou estudi d’alternatives sobre la gestió integral de l’aigua treballat de la mà de l’AMAP i estudiar rescindir el contracte amb Nova Celona amb el mes de juny com a data final per haver formalitzat el nou contracte.
Emili Gilabert (Junts) serà el segon tinent d’alcaldia i ocuparà les regidories d’Educació i Lleure i Comunicació i Transparència, mentre que Miquel Nadal (CUP) serà el tercer tinent d’alcaldia i serà el responsable de les àrees de Cultura, Memòria Històrica i FiraTàrrega, Habitatge, Participació Ciutadana i Entitats i la nova regidoria de Llengua.
Marta Torre (Junts), quarta tinent d’alcaldia, tindrà Acció Social i Ciutadania i Feminismes; Maria Teresa Arbonés (CUP), cinquena tinent d’alcaldia, ocuparà Pobles, Ruralitat i Pagesia.
Anna Maria Farré (Junts) serà la regidora de Governació i Seguretat; Raül Arenas, també de Junts, d’Esports; Gabriel Lacambra, també de Junts, serà el responsable d’Urbanisme i Recursos Humans, mentre que Jaume Vall (Junts) tindrà Promoció Econòmica, Treball i Turisme i Elisabeth Cunilleras (Junts), Salut.