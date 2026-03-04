SEGRE

El Minúscul s’expandeix amb activitats culturals durant tot l’any

Jordi Bonilla i Marc Solsona van presentar ahir el nou cicle. - J.GÓMEZ

Redacció

El Festival Minúscul de Mollerussa va presentar ahir la nova marca Els Annexos del Minúscul, un programa d’activitats que vol fomentar el consum cultural a la ciutat i la comarca durant tot l’any, amb la música com a fil conductor i sota el paraigua del festival. La iniciativa es va presentar a l’ajuntament amb l’alcalde, Marc Solsona, i el responsable de Produccions Minúscules, Jordi Bonilla. Solsona va assenyalar que el projecte reforça el paper del Minúscul com a dinamitzador cultural i posa el focus en el públic local, mentre que Bonilla ho va definir com una continuïtat del format petit i la proximitat.

L’estrena serà divendres 13 de març amb una conversa sobre festivals a càrrec del periodista musical Nando Cruz, al Nu Naked Coffee (plaça Major) a les set del vespre, amb entrada gratuïta i inscripció prèvia. La segona activitat serà el pòdcast en directe Llegir en directe el dijous 9 d’abril al Centre Cultural, coorganitzat amb la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, amb Uriol Gilibets i Eduard Gener i l’escriptor i periodista Francesc Canosa com a convidat. El Minúscul celebrarà la cinquena edició els dijous d’agost al pati de Cal Jaques. De moment, ja s’ha anunciat l’actuació de Ferran Palau el dia 13.

