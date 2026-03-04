El Minúscul s’expandeix amb activitats culturals durant tot l’any
El Festival Minúscul de Mollerussa va presentar ahir la nova marca Els Annexos del Minúscul, un programa d’activitats que vol fomentar el consum cultural a la ciutat i la comarca durant tot l’any, amb la música com a fil conductor i sota el paraigua del festival. La iniciativa es va presentar a l’ajuntament amb l’alcalde, Marc Solsona, i el responsable de Produccions Minúscules, Jordi Bonilla. Solsona va assenyalar que el projecte reforça el paper del Minúscul com a dinamitzador cultural i posa el focus en el públic local, mentre que Bonilla ho va definir com una continuïtat del format petit i la proximitat.
L’estrena serà divendres 13 de març amb una conversa sobre festivals a càrrec del periodista musical Nando Cruz, al Nu Naked Coffee (plaça Major) a les set del vespre, amb entrada gratuïta i inscripció prèvia. La segona activitat serà el pòdcast en directe Llegir en directe el dijous 9 d’abril al Centre Cultural, coorganitzat amb la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, amb Uriol Gilibets i Eduard Gener i l’escriptor i periodista Francesc Canosa com a convidat. El Minúscul celebrarà la cinquena edició els dijous d’agost al pati de Cal Jaques. De moment, ja s’ha anunciat l’actuació de Ferran Palau el dia 13.