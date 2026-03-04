POLÍTICA
Moció de censura a Tàrrega de Junts i la CUP per destituir el govern d’ERC i el PSC
Rosa Maria Perelló serà alcaldessa, càrrec que va ostentar entre 2011 i 2019. L’oposició promet més transparència i serveis públics, amb l’habitatge com a prioritat i una nova regidoria de Llengua
Junts i la CUP van presentar ahir una moció de censura a l’ajuntament de Tàrrega per desbancar l’actual alcaldessa republicana, Alba Pijuan, i el govern local en minoria d’ERC i PSC. El pacte preveu donar l’alcaldia a Rosa Maria Perelló (Junts), que ja va estar al capdavant del consistori entre 2011 i 2019. Laia Recasens (CUP) serà la primera tinenta d’alcaldia, configurant així un lideratge compartit.
L’acord entre les dos formacions a l’oposició arriba després que rebutgessin aprovar el pressupost del 2026 en el ple del febrer passat i que l’alcaldessa se sotmetés a una qüestió de confiança per provar de tirar-lo endavant. Pijuan no la va superar, però sotmetre-s’hi suposava l’aprovació automàtica del pressupost tret que l’oposició presentés una moció de censura.
Junts i la CUP van explicar que la decisió de rellevar el govern “és conseqüència directa del bloqueig polític generat per un govern incapaç d’articular una majoria, aprovar el pressupost mitjançant el diàleg i establir un marc estable de governabilitat”.
Junts preveu assumir les àrees vinculades a Alcaldia, Urbanisme, Feminismes, Acció Social, Comerç i Gestió Econòmica. Per la seua part, la CUP gestionarà Serveis Municipals, Transició Energètica, Habitatge, Participació i Cultura. També assumiran una nova regidoria de Llengua.
Els promotors de la moció de censura van afirmar que, malgrat trobar-se en extrems oposats de l’espectre polític, han donat prioritat a l’estabilitat institucional de Tàrrega. “S’obre una nova etapa de treball conjunt, de lideratge compartit i de compromís amb el futur del municipi”, van apuntar.
Van assegurar que la transparència serà un eix central, amb una agenda oberta, mecanismes de rendició de comptes i una comunicació institucional plural i compartida. També reforçaran la participació ciutadana i el paper de les entitats, recuperant espais de diàleg i impulsant una relació directa.
Un altre eix de la seua acció, van explicar, serà reforçar els serveis públics: van anunciar un pla de manteniment, neteja i accessibilitat; l’acabament de la il·luminació led; millores en mobilitat a peu i en bici, i un model energètic sostenible i arrelat al territori. L’habitatge serà una prioritat, amb inversions per ampliar parc públic, impulsar la rehabilitació i desplegar un pla local d’habitatge. També prometen més proximitat, la municipalització del Teatre Ateneu, el reforç cultural i patrimonial, una plataforma de comerç electrònic local i una aposta per una ciutat cohesionada socialment, amb més serveis i drets.
Un consistori en minoria des de l’estiu passat
ERC i PSC governen en minoria a Tàrrega des de l’estiu passat amb 6 edils, quan la CUP (amb tres regidors) va trencar el pacte per discrepàncies sobre la futura gestió de l’aigua. El govern va portar al ple del 19 de febrer el pressupost per al 2026, que no va prosperar pels vots en contra de Junts i la CUP. Es tractava d’uns comptes rècord de 24,3 milions.Per evitar que la ciutat quedés paralitzada –ja que sense pressupost no es poden fer noves inversions ni atorgar subvencions a entitats–, l’alcaldessa, Alba Pijuan, es va sotmetre a una qüestió de confiança el dia 25, que tampoc no va prosperar. Això va obrir un període d’un mes en què l’oposició podia construir un govern alternatiu mitjançant una moció de censura o, en cas contrari, el pressupost quedaria automàticament aprovat.Pijuan és alcaldessa de Tàrrega des del 2019, inicialment amb majoria en un tripartit d’esquerres (ERC, PSC i CUP) fins la seua ruptura l’estiu passat. Per la seua part, Junts, amb vuit edils, ha estat la força més votada en les dos últimes eleccions municipals.