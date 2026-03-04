Alba Pijuan qualifica el pacte de Junts i la CUP a Tàrrega de “contranatura” i ha defensat la gestió del seu govern
L'equip de govern d'ERC i PSC defensa la feina feta i l’alcaldessa es mostra “molt agraïda a la ciutat per haver-me fet confiança”
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha carregat aquesta tarda contra el pacte de govern entre Junts i la CUP que ha qualificat de “contranatura, entre dos partits que estan a la antítesi, l’extrema esquerra amb la dreta més tradicional que ve condicionat per la voluntat de tornar a recuperar el poder que mai no s’ha assumit que s’ha perdut.”
Pijuan s'ha mostrat convençuda que “aquest pacte no donarà l’estabilitat que necessita la ciutat”. També ha defensat la gestió del seu govern (ERC i PSC) i ha criticat el bloqueig del pressupost més elevat de la història de Tàrrega per l’oposició.
Pijuan ha manifestat “estar molt agraïda a la meva ciutat per haver-me fet confiança i haver-me donat suport” i ha reiterat la seva voluntat de continuar treballant “amb política constructiva i positiva”.
Segons l’actual alcaldessa, “a la vida i a la política hi ha dues maneres de fer: construint o bloquejant i desgastant”. Pijuan ha definit el futur govern com “una estranya parella amb dos models de ciutat completament diferents”.
L’alcaldessa ha destacat que “amb la sortida de la CUP del govern a finals de juliol, vam passar a govern en minoria amb 6 regidors tirant endavant la tasca de govern assumint més responsabilitat i elaborant un pressupost expansiu, el més alt de la història, amb més de 24 milions d’euros”. Pijuan ha recordat que “des del setembre que intentem negociar el pressupost amb la CUP i des de l’octubre amb Junts, sense voluntat per part d’ells”.
El govern va portar al ple del 19 de febrer el pressupost per al 2026, que no va prosperar pels vots en contra de Junts i la CUP. Llavors, l’alcaldessa, Alba Pijuan, es va sotmetre a una qüestió de confiança el dia 25, que tampoc no va prosperar. Això va obrir un període d’un mes en què l’oposició podia construir un govern alternatiu mitjançant una moció de censura o, en cas contrari, el pressupost quedaria automàticament aprovat.
Pijuan és alcaldessa de Tàrrega des del 2019, inicialment amb majoria en un tripartit d’esquerres (ERC, PSC i CUP) fins a la seva ruptura l’estiu passat.