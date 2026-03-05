Una dona declara que la parella la va ruixar amb alcohol i acetona i li va calar foc a Artesa de Segre
El processat diu que no recorda els fets i que en aquell moment portava tres dies bevent i drogant-se
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous l'acusat d'intentar matar la parella a Artesa de Segre, el novembre del 2022. Durant la vista, la víctima ha declarat que el processat la va ruixar amb alcohol i acetona i li va calar foc mentre li deia "ara sí que cremaràs, filla de puta".
Després, ha afegit, ell va fugir del pis i ella va baixar al carrer mentre es cremava. Per la seva banda, el processat ha admès que hauria pogut originar l'incendi de forma fortuïta en tombar una ampolla d'alcohol, però que no recorda si va calar foc a la dona perquè feia tres dies que bevia i prenia drogues. L'home ha insistit que va baixar la parella en braços al carrer i que en cap cas volia matar-la. La Fiscalia li demana 18 anys de presó.