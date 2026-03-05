Més places per a la llar d’infants
El pressupost contempla ampliar-la amb 49 més per cobrir la demanda d’una població creixent. Actualment n’ofereix un total de 74, que aquest curs ja han quedat cobertes
L’ajuntament d’Alcarràs va aprovar en el seu últim ple el pressupost per a aquest any, que ascendeix a més d’11 milions d’euros. És una quantia lleugerament inferior a la de l’any passat (-1,97 per cent), però que busca garantir serveis per a una població que ja supera els 11.000 habitants. Amb aquesta finalitat es preveu redactar el projecte per ampliar la llar d’infants i incrementar l’oferta amb 49 places més en els tres nivells educatius (I0, I1 i I2).
L’escola bressol municipal disposa de 74 places, distribuïdes entre una línia d’I0 amb 8 places, dos línies d’I1 amb 26 places (tretze nens per aula) i dos línies més d’I2 amb 40 places (20 nens per aula). Actualment estan totes cobertes, segons van indicar fonts municipals. L’objectiu és adaptar l’estructura actual del centre amb una línia més d’I0, així com ampliar una línia més cada curs per assumir la demanda d’una població creixent. També es contempla l’ampliació de la cuina del centre, reforçant el model de cuina pròpia per garantir un servei de qualitat, de proximitat i adaptat a les necessitats de cada escolar. “Aquesta intervenció respon al creixement demogràfic sostingut del municipi i a la voluntat de facilitar la conciliació familiar oferint recursos educatius des de la primera infància”, van indicar des del consistori.
Pel que respecta a l’àmbit esportiu, el pressupost inclou partides per al desenvolupament del projecte del nou pavelló després que el 2025 quedés redactat l’avantprojecte. Ara s’incorporen canvis relatius a l’augment de capacitat de les grades incrementat l’aforament, i una millora integral de l’accessibilitat entre el nou pavelló i el ja existent. També es contempla una ampliació de les sales situades a la primera planta, que podrà acollir diverses activitats esportives i socials, donant resposta a la creixent demanda de les entitats i col·lectius municipals. Aquest any també estan previstes les obres de millora dels vestidors i de la pista poliesportiva del pavelló polivalent, millorant les instal·lacions actuals mentre es treballa per construir el nou equipament. La partida municipal per a inversions supera els 854.000 euros.
Altres inversions
El pressupost inclou altres mesures per millorar serveis i adaptar-los a les necessitats actuals de la població com, per exemple, el nou contracte de neteja d’equipaments municipals amb la finalitat d’oferir un servei més eficient, més diners destinats a la neteja viària i ampliació del cementiri municipal. El pressupost municipal va ser aprovat amb els vots d’Esquerra Republicana i Junts per Alcarràs (socis al govern local), l’abstenció del grup de Sempre Alcarràs-PSC i el vot en contra de la CUP.