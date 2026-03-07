SUCCESSOS
Evacuat greu al caure per unes escales en un accident laboral a Aspa
El primer semestre del 2025 es van notificar 3.374 accidents laborals a les comarques de Lleida
Un operari va resultar ferit de caràcter greu ahir en un accident laboral a Aspa. Els serveis d’emergències van ser alertats del sinistre a les 13.55 hores. Pel que sembla, el treballador va caure per unes escales. Fins al lloc van acudir tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra. Els Bombers, que també van ser alertats, van ser desactivats.
El ferit presentava una lesió a l’esquena a la zona de la columna i, després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, segons van informar fonts de la Policia catalana.
Balanç
En el primer semestre de l’any passat es van notificar 3.374 accidents laborals a les comarques de Lleida, la majoria de caràcter lleu, amb 3.345. Aquest tipus són els únics que es van reduir, en concret un 3,77%. Els casos considerats greus van augmentar un 15%, amb un total de 23, tots traumàtics.
Hi va haver sis víctimes mortals, una més que en el mateix període de l’any passat, fet que en termes relatius implica un increment del 20%, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Tenint en compte tots els incidents, la sinistralitat a Lleida es va reduir en un 3,63%