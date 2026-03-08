SUCCESSOS
Una dona, intoxicada per inhalació de monòxid a Alpicat
Els Bombers van rebre l'avís ahir a la matinada, a les 1.00 hores
Una dona va resultar intoxicada per inhalació de monòxid ahir a la matinada a Alpicat, segons van informar els Bombers de la Generalitat.
Els serveis d’emergències van ser alertats a les 1.00 hores d’un incident en una casa del carrer Raimat. Pel que sembla, una dona va resultar intoxicada per la mala combustió d’un braser. Després de ser atesa in situ, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.
D’altra banda, hi va haver un conat d’incendi en un bloc de pisos de la plaça Josep Solans de Lleida. Veïns el van apagar amb un extintor.