TRADICIONS
Els minairons protagonitzen el nou videojoc de 3cat
Pep Coll, que els va divulgar, celebra l’aposta pel mite local en lloc de replicar els d’altres cultures
“Agafa aire, toca la flauta i juga. Els ajudaràs a rebel·lar-se, els despertaràs l’esperit de llibertat que porten dins”, planteja la promo de Minairons, el videojoc al voltant dels diminuts i laboriosos éssers de les llegendes pirinenques que acaba de llançar 3Cat.
La proposta, dirigida al públic de 18 a 25 anys, inclou una potent capgirada en el perfil d’aquests éssers. Al sortir del seu canonet amb el seu pressut “Què farem? Què direm?”, els minairons complien qualsevol tasca que els encomanés l’amo, que, si no manava res, ni tan sols tornar al tub, moria. Tanmateix, Nai, un dels minairons del Llorenç, el potentat d’un poble anomenat Vilamónt, qüestiona aquesta laboriositat i, amb ella, l’essència del grup.
“El joc el poden enfocar com vulguin. A mi el que m’agrada és que se centra en un mite ancestral del Pirineu, de la nostra cultura, en lloc de fer-ho de temàtiques d’altres llocs com els EUA”, assenyala Pep Coll, l’escriptor pallarès que va recuperar aquests éssers per al gran públic fa 35 anys amb la novel·la Què farem? què direm?, que porta 44 edicions i que sol ser una de les lectures recomanades en els primers cursos de l’ESO.
“Els mites s’obliden si no tenen un ensenyament ancestral. S’expliquen perquè compten alguna cosa, i aquest és un mite que torna a tenir valor”, explica Coll, que emmarca aquests personatges “en una cultura que travessa el Pirineu i de la qual formen en part altres com les encantades”, encantaries a Lleida i moras a l’Aragó oriental. Aquestes guarden semblances amb les nimfes i les fades, com els minairons amb els follets, encara que “són diferents. El minairó va sempre en grup, no té sentit anant sol, com el follet”, indica Coll.
“Un mite pot tenir diverses explicacions, i si no les tingués s’hauria oblidat”, apunta l’escriptor, que planteja el sentit d’aquest en què “hi ha gent que vol ser minairó, que li manin, i hi ha qui vol tenir treballadors a càrrec seu, però ull perquè això també té riscos: si no manes bé, t’escanyen”.
“Hi ha diverses claus –afegeix–. Uns només volen treballar, d’altres volen tenir el canonet dels minairons i alguns no volen tenir-lo perquè això suposa un risc” en cas de no saber quines ordres vol donar.
L’origen del mite dels minairons no està datat, com la majoria dels pirinencs. “No és possible, la tradició popular és oral i anava canviant i adaptant-se en funció dels temps, la cultura i les emocions”, anota l’escriptor. Bet, la nena de la seua novel·la, els va rescatar el 1991 del museu d’Esterri d’Àneu.
El videojoc Minairons de 3Cat ja està disponible per a les consoles Xbox i PS5 i també per a ordinadors PC, i aviat sortirà per a la Nintendo Switch. Es pot adquirir per 24,50 € a la plataforma Steam, que l’ofereix per una mica més de 30 € en paquets amb altres videojocs. Està disponible en català i en altres idiomes.