NUCLEARS
El Fons de Transició Nuclear obre una línia d’ajuda a agricultors
El Fons de Transició Nuclear ha obert una línia específica d’ajuts per a agricultors, que se suma a les existents per a les empreses. “Els agricultors i ramaders de la zona necessiten poder invertir més”, va explicar l’alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, en una jornada sobre els ajuts celebrada a la Granadella en què també va intervenir el president del consell de les Garrigues, Antoni Villas.
Per la seua banda, Ramon Armengol, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, participarà en un acte per presentar les bases d’aquests ajuts que se celebrarà dimarts vinent a les 19.00 hores a Maials.