SEGRE

NUCLEARS

El Fons de Transició Nuclear obre una línia d’ajuda a agricultors

Vuitanta persones van anar a la presentació a la Granadella. - CAMBRA DE COMERÇ

Vuitanta persones van anar a la presentació a la Granadella. - CAMBRA DE COMERÇ

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Fons de Transició Nuclear ha obert una línia específica d’ajuts per a agricultors, que se suma a les existents per a les empreses. “Els agricultors i ramaders de la zona necessiten poder invertir més”, va explicar l’alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, en una jornada sobre els ajuts celebrada a la Granadella en què també va intervenir el president del consell de les Garrigues, Antoni Villas. 

Per la seua banda, Ramon Armengol, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, participarà en un acte per presentar les bases d’aquests ajuts que se celebrarà dimarts vinent a les 19.00 hores a Maials.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking