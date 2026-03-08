Millores al camí per accedir al nucli d’Erta
L’ajuntament del Pont de Suert ha acabat aquesta setmana els treballs de neteja i d’adequació de les cunetes del camí rural d’accés al nucli d’Erta, una actuació necessària per garantir el bon drenatge de l’aigua de pluja i millorar l’estat general de la via. A més, aquests treballs serveixen, segons va informar el consistori, per prevenir l’erosió del camí, reforçar la seguretat per accedir al nucli i facilitar la circulació de vehicles i persones.
L’actuació ha suposat una inversió de 6.050 euros que s’han finançat a través del pla de Camins de la Diputació, i se suma als treballs que periòdicament es porten a terme al municipi per mantenir i millorar una xarxa de camins rurals que és essencial per a la mobilitat, l’activitat agrària i l’accés dels veïns a la trentena de pobles i nuclis disseminats que formen part del Pont de Suert.