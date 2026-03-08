AIGUA
El riu Corb es desborda a Ciutadilla i nega camps i camins a l’horta
El riu Corb es va desbordar ahir de nou a Ciutadilla i va afectar diversos camins molt transitats de l’horta. L’alcalde, Òscar Martínez, va denunciar la falta de manteniment per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i va reclamar una solució definitiva per evitar haver de reconstruir infraestructures cada pocs anys, amb l’important cost que suposa per a l’ajuntament. El consistori va tallar a primera hora l’accés als camins. Aquest episodi se suma als del gener i el febrer, quan es van veure perjudicats el perímetre de l’horta i altres camins. Ara, dos vies més queden impracticables. La brutícia obtura els ponts de la C‑14 i l’L‑234.