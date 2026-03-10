CAÇA
Amplien la caça del cérvol al Pirineu pel mal temps
Les pluges i nevades impedeixen arribar a les quotes de captures. Agricultura prorroga la temporada fins al 29 de març
El departament d’Agricultura ha prorrogat el període hàbil de caça del cérvol en diverses comarques del Pirineu. Havia de concloure el passat 23 de febrer, però segueix en marxa i es prolongarà fins al 29 de març. Es tracta d’una mesura excepcional justificada pel mal temps, amb nombrosos dies de pluja i neu que han limitat significativament l’activitat cinegètica durant aquesta temporada.
La resolució amplia el calendari de caça fins a l’últim diumenge de març a les àrees privades de caça (APC) i àrees locals de caça (ALC) de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Jussà i Sobirà. Aquesta pròrroga serà vàlida per abatre cérvols dels dos sexes amb qualsevol mètode de caça autoritzat.
Aquest hivern s’ha caracteritzat per precipitacions intenses i nevades persistents, que han dificultat de manera considerable la pràctica efectiva de la caça durant bona part dels dies hàbils establerts inicialment.
Segons el president de la federació territorial de Caça de Lleida, Ramon Mayench, això ha impedit que els caçadors assolissin les “quotes” de captura previstes en els plans de gestió cinegètica, la qual cosa ha generat la necessitat d’aquesta ampliació.
La secció de Boscos i Activitats Cinegètiques de la Generalitat va informar favorablement sobre la modificació del període de caça, recomanant la pròrroga per complir les quotes i precintes de captura autoritzats per a aquesta temporada.
Al marge dels cérvols, val a recordar que Agricultura busca incrementar la captura de conills a les comarques de Lleida amb sobrepoblació.
La densitat de conills és ara de 14,46 per km2, inferior a la del 2024. La conselleria va obrir al desembre línies d’ajuts per instal·lar mesures de protecció en cultius, per adquirir amplificadors de llum per a la caça nocturna i munició, i per contractar serveis privats de control.
A banda de danyar cultius, la superpoblació de conills genera riscos per a carreteres i vies de tren.