La biblioteca escalfa motors per al Festival del Joc del Pirineu
La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell va començar ahir a la tarda les activitats vinculades al Festival del Joc del Pirineu. La iniciativa, sota el títol Tarda de jocs, s’allargarà fins al 31 de març i permet a les famílies descobrir i provar les propostes de les millors editorials de jocs de taula. El programa compta amb la col·laboració de referents com Falomir, Ravensburger, Devir, Tranjis Games i molts d’altres. A banda de les tardes de joc, el programa de la biblioteca inclou dos iniciatives diferents. La primera està prevista per al dissabte 28 de març (11 h), amb la xarrada Set de jocs, dirigida a famílies i docents per explorar les possibilitats pedagògiques i lúdiques dels jocs de taula.
D’altra banda, la segona serà el cap de setmana del 28 i 29 de març, quan el pati de la biblioteca es transformarà per acollir una versió a mida real del joc Carcassonne, pensat per a totes les edats.