La Clua estrena miradors i una plaça en memòria de l’antic poble
Després de la demolició de les cases abandonades, aquest és el primer pas per reviure la localitat
La localitat de la Clua ha estrenat una plaça amb miradors que commemoren i dignifiquen l’espai que ocupaven cases i coberts de l’antic poble, abans de la construcció del pantà de Rialb. Aquest mes es compleixen tres anys de la demolició de les set edificacions que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) havia expropiat fa més de vint anys en el marc de les obres de l’embassament. Formaven part d’antigues explotacions agràries que van quedar majoritàriament submergides.
Les aigües no van arribar a negar aquestes construccions, però van passar anys abandonades i en desús, fins que el seu deteriorament va arribar a suposar un risc per a la seguretat de les persones i va ser necessari demolir-les.
Veïns i visitants gaudeixen ja de la plaça i els miradors, construïts per l’ajuntament de Bassella. L’obra ha permès mantenir la connexió entre la part alta i la part baixa del poble, amb una superfície repartida en quatre nivells, que han mantingut les terrasses de pedra que quedaven al terreny.
L’alcaldessa, Cristina Barbens, va explicar que les obres han conservat vestigis de les cases que en el seu dia van ser habitades pels veïns. Per exemple, les pedres utilitzades per construir les quatre terrasses dels miradors procedeixen dels edificis demolits. L’actuació ha suposat una inversió de 150.000 euros i l’ajuntament l’ha sufragat amb ajuts del Puosc. Els treballs per executar l’obra ha comptat amb importants dificultats per accedir a la zona, amb importants desnivells.
Josep Maria Pascuet conserva la seua casa familiar a la Clua. La seua família és una de les només tres que viuen d’una forma més o menys continuada al poble. Va recordar que la zona de les cases finalment demolides havia arribat a ser perillosa pel deteriorament de les edificacions.