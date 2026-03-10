MUNTANYA
Complicat rescat d’un esquiador ferit de gravetat a Aigüestortes
Diumenge va patir un pneumotòrax i va haver de fer nit amb els rescatadors del GRAE al refugi d’Amitges. Ahir va ser evacuat en helicòpter a l’Arnau
Laboriós rescat d’un esquiador ferit greu el que va portar a terme entre diumenge a la nit i ahir al matí el GRAE dels Bombers de la Generalitat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 19.51 hores de diumenge i no van poder evacuar-lo fins ahir al matí en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova.
L’home, que formava part d’un grup de tres esquiadors, va tenir un accident i va arribar al refugi d’Amitges, a 2.365 metres d’altitud, queixant-se d’un fort cop al tòrax. Un metge que casualment es trobava al refugi va fer una primera valoració i va alertar que el ferit podria patir un pneumotòrax, una lesió que requeria atenció urgent. Davant de la impossibilitat que l’helicòpter dels Bombers volés, ja que no hi havia llum, els equips del GRAE van iniciar l’ascens per terra. Dotacions de la Seu d’Urgell, Cerdanyola del Vallès i Valls, juntament amb bombers voluntaris d’Espot, van pujar amb motos de neu i a peu fins al refugi, acompanyats del metge del SEM. Van arribar a les tres de la matinada.
El facultatiu del SEM va coincidir amb el diagnòstic inicial i va considerar que efectivament es tractava d’un possible pneumotòrax. Els equips van valorar la possibilitat de demanar l’helicòpter dels Bombers d’Andorra, que pot volar de nit, però les condicions meteorològiques ho van impedir.
Davant d’aquesta situació, el metge va estabilitzar el ferit i els equips de rescat van decidir esperar al refugi fins a primera hora del matí d’ahir. Cap a les 7.00 hores un helicòpter es va desplaçar des de la Seu d’Urgell i va evacuar el ferit a l’Arnau de Vilanova.
L’operatiu va mobilitzar un total de nou dotacions dels Bombers, amb efectius del GRAE de la Seu, Cerdanyola i Valls. Només el GRAE d’Olot es va mantenir a la seua base per poder atendre qualsevol altra emergència que pogués sorgir.