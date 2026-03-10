MUNICIPIS
La Generalitat cedeix les sitges del Senpa a Artesa de Segre
Cessió gratuïta per cinquanta anys
La Generalitat ha cedit a l’ajuntament d’Artesa de Segre per un període de cinquanta anys les antigues sitges del Servei Nacional de Productes Agraris (Senpa), que van ser transferits a la Generalitat el 1995 pel ministeri d’Agricultura.
Segons l’alcalde, Francesc Puigpinós, en l’última sessió del ple municipal es va acceptar la cessió de les conegudes sitges, un acord que “permetrà al consistori iniciar una modificació puntual del pla d’ordenació urbanística (Poum) per incloure aquest espai com a zona d’equipaments, ja que actualment està qualificat com a zona verda”.
L’objectiu del consistori és destinar aquest espai de més de 2.700 metres quadrats a ampliar la zona esportiva, connectant i reforçant l’entorn del camp de futbol i les piscines, per millorar els equipaments. La modificació urbanística haurà de decidir el futur de les edificacions actuals.
En aquest sentit, les sitges han acollit entitats com els Arquers del Montsec i el Club de Petanca. Fins i tot el Cau, que el 2023 es va traslladar a un altre equipament. La zona és utilitzada també com a estacionament públic.