Les obres de l’N-260, llestes abans de Setmana Santa
Pressupost d’1,6 milions d’euros
Les obres de millora del paviment de la carretera N-260 entre la Seu d’Urgell i Bellver de Cerdanya s’allargaran tres setmanes més. La previsió, segons va assegurar ahir el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, és que el tram quedi llest “abans de Setmana Santa”. La millora, que s’ha contractat amb la modalitat d’emergència després de les múltiples queixes de conductors i alcaldes del territori, va començar el passat dia 2 de març.
Crespín, que va comprovar l’avenç dels treballs, va explicar que el pressupost de la reforma ascendeix a un total d’1,6 milions d’euros i que l’actuació contempla reparar 14 km de paviment d’un tram total de 28 km. El subdelegat va destacar que l’N-260 “és una carretera important”, tenint en compte, va detallar, que es tracta d’“una via principal de connexió transversal del país i del conjunt del Pirineu”. La intensitat mitjana del volum de trànsit és de 6.000 vehicles diaris. La xifra augmenta fins als 8.500 durant el mes d’agost. El subdelegat es va referir també a l’inici de les obres de la rotonda de Montferrer, també a l’Eix Pirinenc. Va dir que la reforma començarà el 7 d’abril, just després de Setmana Santa.