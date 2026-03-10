Un mes sense camió ni autobús a la carretera de Valldellou a Camporrells
Un despreniment per a la reparació del qual no hi ha data talla el trànsit per a vehicles pesants. La situació imposa voltes quilomètriques al transport escolar, els subministraments i els serveis
La carretera de Camporrells a
Valldellou porta tancada al trànsit per a camions i autocars un mes, des que el 8 de febrer les intenses pluges de la tempesta atlàntica Marta, la setena de l’any i la tretzena de la temporada, van provocar un despreniment de roques que va danyar la calçada.
L’incident es va produir en el tram de l’A-2218 conegut com el congost de Valldellou, un plegament tectònic de roques calcàries i de conglomerat que constitueix un dels punts de més interès geològic de la Llitera. La intensa pluja va provocar danys a diverses zones a més d’on van caure les pedres i hi ha risc de nous despreniments.
“Hi ha roques esquerdades”, confirma Jesús Lumbiarres, alcalde de Valldellou, que recomana “tenir paciència, perquè serà una obra llarga”. “Van treure la pedra gran, però després no ha parat de ploure. Mai havia plogut tant i tampoc mai havia passat res semblant a la carretera”, anota. No hi ha notícies de la data prevista per iniciar la reparació.
Les restriccions de Trànsit impedeixen la circulació de vehicles pesants en els sis quilòmetres de carretera que separen Camporrells de Valldellou, i que en condicions normals es cobreixen en uns deu minuts amb cotxe.
Tanmateix, el despreniment obliga els conductors de camions i autocars a utilitzar la ruta que va de Valldellou a l’N-230 per Castellonroi i segueix per aquesta via fins a l’encreuament de l’HU-V-9302, des d’on s’arriba a Camporrells per Natjà. Això són vint km i vint minuts més per a un turisme, en cas que hi hagi poc trànsit a la nacional, i gairebé el doble per a un vehicle pesant.
“El principal problema és el transport dels nens que estudien a Tamarit”, explica l’alcalde. Tant a l’anada com a la tornada s’amplien el recorregut i la durada. Altres serveis, com metges, repartidors o comerç itinerant, han adaptat les rutes a la situació.
La carretera A-2216 porta tallada entre Peralta de la Sal i l’N-230 des del 13 de febrer per un altre despreniment entre els km 18,5 i 19,5.
L’autovia A-22 suporta als voltants de Binèfar el pas diari de 9.563 vehicles, 8.032 dels quals són lleugers i 1.531 pesants, segons les dades del ministeri de Transports de l’exercici del 2024, que són les últimes disponibles. Part d’aquests 1.531 camions passen el nucli urbà en trajectes cap a o des de les explotacions agràries i ramaderes i les indústries locals, un tràfec a què s’afegeix el dels tractors i la seua maquinària. El deteriorament de moltes de les vies locals per la combinació de l’excés d’humitat i el trànsit intens és patent.
De fet, el mateix consistori va activar a finals de febrer la brigada municipal en “una operació de reparació de calçades per reparar els sots i les esquerdes” que es va prolongar al llarg de diversos dies. La proposta aprovada pel ple “obliga l’equip de govern a elaborar un calendari d’actuacions en el qual es tingui en compte l’opinió de la ciutadania”, sosté el PSOE, la proposta del qual incloïa l’eliminació de barreres arquitectòniques i la implantació d’un sistema de manteniment preventiu amb inspeccions tècniques periòdiques i terminis màxims de resposta davant d’incidències greus.
En aquest sentit, l’alcaldessa del municipi, Sandra González, preveu portar l’assumpte al ple a començaments d’abril. Els talls també afecten amb freqüència altres localitats lliteranes com Castellonroi.
Els talls de llum provoquen l’afartament de Tamarit
Els grups municipals de l’ajuntament de Tamarit de Llitera estan treballant a proposta de l’equip de govern en una declaració institucional per mostrar el seu malestar pels continus talls del subministrament elèctric que es donen a la localitat i que estan provocant alteracions tant en els processos productius de les empreses com en els comerços i en el funcionament de serveis públics i privats.