COMUNICACIONS
El Pla de Rodalies inclou fins al 2030 137 milions per a l’RL-3 i l’RL-4
Més de 4 milions seran per suprimir passos a nivell a Mollerussa i Cervera. L’actualització d’aquest projecte eleva la inversió a Catalunya a 8.000 milions
El Pla de Rodalies contempla invertir en les línies de tren de Lleida a Cervera i de Lleida a Manresa (RL3 i RL4) 137,8 milions d’euros fins al 2030. El projecte es va redactar el 2020 però s’ha actualitzat recentment arran de la crisi ferroviària desencadenada, en part, pel temporal del gener. En el conjunt de Catalunya aquesta actualització suposa 1.691 milions d’euros extra, fins als 8.037.
A Lleida, segons la Generalitat, algunes de les inversions d’aquest pla (encara que no noves, i algunes, ja iniciades) són la supressió de passos a nivell a Mollerussa, amb un pressupost de 3,63 milions d’euros); a Fondarella (0,67 milions), i a Cervera (0,4 milions).
1,5 milions d’euros més són per al “tractament de la trinxera Tàrrega”, en àmbit urbà i 9,67 milions d’euros més, per a la integració de l’estació del Pla de Vilanoveta a l’enclavament de la de Lleida-Pirineus i la implantació del sistema de bloqueig d’alliberament automàtic a la via única (BLAU) entre Lleida i Bell-lloc, ja avançades.
Les dos línies
En el conjunt d’ambdós línies, el pla de rodalies contempla 64,53 milions per al programa de reposició d’actius, 7,67 milions més per a actuacions en estacions (vegeu el desglossament); 22,6 milions per al programa d’increment de la capacitat i 43 milions per al de vies d’estacionament i tallers en el conjunt d’ambdós línies.
En aquest últim cas, els 43 milions se centraran en l’estació de Manresa. Del total, hi ha 24 milions per al tram Manresa-Barcelona.
El Pla de Rodalies no inclou els projectes de millora de les estacions. Sí que contempla 5,81 milions per a passos entre andanes a l’estació de Bell-lloc i 1,86 en Terrassa.
Tanmateix, el projecte de pressupostos de la Generalitat preveu una partida de 10 milions perquè Ferrocarrils rellevi a la tardor Renfe a la línia de Manresa.
En aquest sentit, la consellera Sílvia Paneque va avançar en una entrevista a SEGRE la setmana passada que serà llavors quan assumirà l’explotació de les estacions i incorporarà 13 professionals entre les dos línies. Una altra de les operacions que caldrà abordar serà l’ampliació de les instal·lacions del Pla de Vilanoveta, ja que una de cada quatre incidències es deu a la falta de manteniment o de prou tallers. El corredor oferirà 14 trajectes per sentit.