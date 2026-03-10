PROMOCIÓ
Prop de 40 expositors en la IV JocArt de Bovera, que espera 800 persones
Bovera celebra aquest diumenge la quarta edició de la Fira JocArt, que comptarà amb unes 40 parades i que preveu l’assistència d’unes 800 persones. El programa començarà les 9.00 del matí amb un dinar popular a què seguirà un concurs d’allioli, una de les novetats d’aquest any, segons va explicar l’alcalde, Òscar Acero.
Durant la jornada també se celebrarà una gimcana per descobrir els secrets i llocs emblemàtics de la localitat i una competició de tirada de pinyols d’oliva. El programa també inclou una demostració d’oficis antics, a banda de jocs i tallers participatius tant per a nens com adults.
Monedes encunyades
Com en anteriors edicions, s’ha encunyat una moneda amb metalls reciclats, en aquest cas relacionada amb els valors culturals del poble, en la qual es pot veure un forn d’oli de ginebrer per una cara, i una olivera mil·lenària, per l’altra, elaborada per Manel Fernando. S’han encunyat unes dos-centes monedes que es posaran a la venda durant el certamen.
El president del Parlament, Josep Rull, serà l’encarregat d’inaugurar la fira d’aquest any. JocArt és una fira que combina jocs populars, oficis artesans i gastronomia per a totes les edats, va assenyalar Acero.