Reclamen licitar ja el projecte de l’hospital
L’alcalde afirma que ha demanat una reunió amb Salut. El ple aprova la cessió de la Casa dels Parcs per acollir l’IRTA
El grup de Junts per la Seu va plantejar ahir en un prec durant el ple ordinari de l’ajuntament que l’equip de govern (Compromís) sol·liciti al Govern que el departament de Salut desencalli la licitació de la redacció del projecte de les obres del nou hospital comarcal. El portaveu, Jordi Fàbrega, va considerar el projecte “de vital importància per al futur de la Seu” i va demanar que el consistori sol·liciti una reunió “urgent per planificar” els pròxims tràmits per impulsar el centre mèdic. Segons Fàbrega, el departament de Salut “té bona predisposició per poder licitar el projecte de les obres aquest any, amb independència de si hi ha o no hi ha pressupostos”.
Així mateix, Fàbrega va demanar desencallar també la col·laboració sanitària amb el Principat d’Andorra després de la firma del conveni, l’any 2023, entre el Govern espanyol i l’executiu andorrà.
L’alcalde, Joan Barrera, es va afegir al prec i va assegurar que la reunió amb la conselleria de Salut “està sol·licitada des del mes de desembre passat” i va apuntar que el consistori està insistint “cada mes perquè considerem que amb els pressupostos prorrogats també es pot portar a terme la licitació”.
D’aquesta manera, va recordar que el pla funcional està fet i aprovat per la Generalitat des de fa mesos.
El ple va aprovar també la cessió gratuïta de part de les instal·lacions de la Casa dels Parcs de la Seu d’Urgell, situada a l’avinguda Valls d’Andorra, a favor del departament d’Agricultura perquè l’IRTA pugui instal·lar les seues oficines de manera temporal.
Al començar la sessió, l’alcalde va informar de les cinc noves incorporacions a la policia local, que consten d’un sergent i quatre agents interins.