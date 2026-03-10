TERRITORI
Torrelameu organitza un ‘esmorzar Obèlix’ per recolzar el sector porcí
Gairebé quaranta persones s’han apuntat ja a la primera edició de l’Esmorzar Obèlix que se celebra aquest diumenge a Torrelameu i que té les places limitades a seixanta comensals. Aquest encontre promou una de les tradicions més arrelades a Catalunya, com són els esmorzars de forquilla, però vol ser també un acte reivindicatiu del sector porcí en un moment en què pateix els efectes de la pesta porcina africana (PPA) i de suport al consum de carn de porc. També es vol reclamar a la conselleria d’Agricultura que resolgui les crisis oberta per la PPA i les dificultats que travessen els ramaders.
En aquesta primera edició, el dinar consistirà en galtes de porc acompanyades amb vi de la DO Costers del Segre i fruita, “tots, productes de quilòmetre zero”, va explicar l’alcalde, Carles Comes. El cuiner encarregat de preparar aquest plat serà Dimitri Ivanov, veí del municipi, que ja va elaborar la cassola de tros en l’acte d’inauguració del carrer de Johan Cruyff el mes de juny passat.
El preu del dinar és de 15 euros i és necessari inscriure’s prèviament a l’ajuntament. El municipi és la seu del CEP (Centre d’Estudis Porcins de Catalunya) i del CREBA (Centre de Recerca Biomèdica), que investiguen avenços mèdics en persones a partir del porc.