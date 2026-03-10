Xops, freixes, àlbers i salzes en el ‘nou’ Cinca
L’ajuntament de Fraga ha començat els treballs de plantació d’espècies autòctones al sector nord del projecte Cinca Revive. L’actuació es desenvolupa en el marge dret del riu, aigües amunt del nucli urbà. Aquesta intervenció pretén restaurar l’ecosistema fluvial amb la vegetació característica de les arbredes del Cinca.
La plantació de la vegetació destinada a estabilitzar les planes d’inundació creades després de la reculada de les motes de defensa ha començat després de completar les tasques de neteja i condicionament del terreny. Entre les espècies que s’estan plantant, elegides en funció de la proximitat a l’aigua i la periodicitat de les inundacions, hi ha àlbers, pollancres, freixes i salzes.
Els alumnes dels col·legis de Fraga, Llitera i Miralsot van plantar al novembre 400 arbres a la mateixa zona.