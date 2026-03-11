AJUNTAMENTS
La Diputació congela ajuts a 36 corporacions al no retre comptes
Del pla de cooperació per a aquest 2026, que ascendeix a 16,5 milions d’euros
La Diputació ha donat l’ordre de pagament dels ajuts al finançament de les despeses corrents i de capital dels ajuntaments i de despeses de capital dels consells comarcals que figuren en el pla de cooperació per a aquest 2026 i que s’eleven a 7.782.874 euros en el cas del pagament de despeses dels consistoris i 245.000 per a les EMD; més 7.972.552 euros per a despeses de capital a ajuntaments; 205.800 a EMD i 250.000 a consells (16,5 milions en total). Tanmateix, 34 corporacions han quedat de moment apartades de les subvencions. Són 26 ajuntaments, tres consells i cinc Entitats Menors Descentralitzades que no han rendit comptes davant de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes.
Aquest tràmit és un requisit irrenunciable l’incompliment del qual posa en risc l’accés a transferències de la Generalitat, si bé la Diputació va confirmar ahir que està igualment obligada a congelar aquests fons. Fonts de la corporació van assenyalar que de forma periòdica el departament responsable revisa les dades de rendiment de comptes i si les corporacions avisades han complert el tràmit podran de nou accedir als ajuts.
Tanmateix, si passats tres anys des de l’última anualitat del pla (és a dir, màxim l’any 2030) no es corregeix la situació, l’ajuda queda suspesa de forma permanent. Els ajuntaments ja haurien rebut la notificació de la congelació d’aquests ajuts.
Urgell, Pla i Segrià, entre els afectats juntament amb tres capitals
■ Els ajuts del pla de cooperació al pagament de despeses corrents tenen un import fix per als ajuntaments de 22.416,04 euros i un de variable segons la població. Per a les EMD són de 5.000 euros, mentre que les transferències de capital varien en tots els casos. En el pagament de despeses, poden assolir els 222.159 euros de Balaguer; 229.164 en el cas de Tàrrega o 465.000 en el de Lleida. Entre les entitats amb ajuts ara congelats hi ha Cervera, la Seu d’Urgell i Mollerussa i els consells de l’Urgell, el Pla i el Segrià.