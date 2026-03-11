TRÀNSIT
Dos accidents causen cues a l’A-2 a Bell-lloc
L’A-2 entre Bell-lloc i els Alamús va registrar ahir al matí retencions d’uns dos quilòmetres a causa de diverses incidències. D’una banda, es va tallar un tram de l’Ll-11 als Alamús per treballs de manteniment de la via i es va desviar el trànsit de nou cap a l’A-2, la qual cosa va causar un embut. A més, hi va haver dos col·lisions per encalç a les 9.35 i les 10.10 hores. En el primer sinistre es van veure implicats tres vehicles i en el segon, dos camions, que van obligar a tallar un carril. No hi va haver ferits. Aquesta situació es va prolongar més de dos hores. Especialment, hi va haver retencions des de la rotonda dels Alamús de l’ Ll-11 fins a enllaçar de nou amb l’autovia, cosa que va causar desconcert entre els conductors perquè la sortida de l’Ll-11 cap a Lleida, una de les principals entrades a la ciutat, no estava tallada al trànsit, com sí que va passar dilluns.