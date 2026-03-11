Energia solar per estalviar 69.000 euros
El consistori demana una subvenció per instal·lar plaques en 4 edificis municipals. Permetrà generar 560.000 kWh anuals
L’ajuntament de Mollerussa va presentar ahir un projecte per impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en quatre equipaments amb l’objectiu de reduir la factura elèctrica del consistori i avançar en la transició energètica del municipi. La iniciativa opta a una convocatòria de subvencions dels fons europeus Next Generation EU, a través del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i preveu un sistema d’emmagatzematge d’energia fotovoltaica destinada a l’autoconsum d’equipaments municipals i també al suport de col·lectius vulnerables. La iniciativa, tal com van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Transició Energètica i Sostenibilitat, Josep Maria Garrofé, contempla la instal·lació de plaques solars al teatre L’Amistat, els pavellons poliesportiu i firal i la piscina coberta.
La inversió total prevista ascendeix a 385.000 euros. D’aquesta quantitat, 260.000 euros correspondrien a la subvenció sol·licitada a través del programa Next Generation, mentre que els 125.000 euros restants serien aportats amb fons propis municipals. Segons les estimacions presentades, el projecte permetria generar anualment uns 560.000 kWh d’energia, la qual cosa suposaria un estalvi aproximat de 69.000 euros a l’any en despesa energètica municipal. Amb aquestes previsions, la inversió municipal podria quedar amortitzada en aproximadament dos anys, segons va indicar Garrofé.
Quant a l’impacte social, el projecte estableix que un 10% de l’energia emmagatzemada s’haurà de destinar a consumidors vulnerables, amb la voluntat d’impulsar una transició energètica amb mirada social i contribuir a reduir la pobresa energètica.
Finalment, Garrofé va remarcar que aquest projecte municipal és compatible amb la iniciativa de la Comunitat de la Plana Sostenible, que també preveu la instal·lació de plaques solars per a l’autoproveïment dels associats.
Carril bici
D’altra banda, el consistori de la capital del Pla inicia avui les obres del nou carril bici a l’avinguda del Canal, entre la rotonda del carrer Arbeca i la de la carretera de Miralcamp. L’actuació, amb un pressupost de 138.357 euros, busca millorar la seguretat dels ciclistes i fomentar una mobilitat més sostenible.