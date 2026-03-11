La Fira de Sant Josep programarà un total de 24 jornades tècniques
Fira de Mollerussa va presentar ahir el programa de jornades tècniques de la 153 Fira de Sant Josep, que aquest any assolirà les 24 sessions, dos més que l’any passat. Amb 46 edicions apostant pel coneixement i el debat professional, l’organització reafirma la seua voluntat de convertir el certamen en un espai de referència per al sector primari. El vicepresident de Fira de Mollerussa, Joel Bastons, i el tècnic, Ramon Xinxó, van destacar que les jornades abordaran qüestions d’actualitat com per exemple el canvi climàtic, la digitalització, la gestió eficient de l’aigua, la sanitat vegetal, el relleu generacional i la intel·ligència artificial aplicada a la ramaderia, a més de l’impacte de la burocràcia i dels mercats internacionals en el sector agrari.
Les activitats començaran abans dels dies centrals de la fira i es distribuiran en vuit espais diferents de Mollerussa, amb l’objectiu que el certamen es visqui a tota la ciutat. Entre les cites destacades figuren jornades impulsades per l’IRTA, el departament d’Agricultura, FEMAC, Unió de Pagesos, JARC, els Mossos d’Esquadra i altres entitats i empreses que estan vinculades a l’àmbit agrari i agroalimentari. L’organització calcula que al voltant de 2.000 persones participaran en el conjunt de jornades.