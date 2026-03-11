INCIDÈNCIA
Un incendi en una línia elèctrica deixa sense llum la Vall de Castellbò
Va afectar 900 clients i Endesa va instal·lar tres generadors per poder subministrar els veïns. La companyia espera acabar avui la reparació de l’avaria
Un incendi fortuït en una línia d’alta tensió va deixar a primera hora del matí d’ahir tota la Vall de Castellbò sense subministrament elèctric. L’avaria, que va començar a les 6.45 hores, va afectar un total 938 clients, segons va explicar la companyia elèctrica Endesa, que va apuntar que el restabliment, amb l’ajuda de generadors, es va fer en tres fases. La instal·lació d’un primer generador va permetre que a les tres hores de la incidència, abans de les 10.00, recuperessin el subministrament els veïns de la zona nord de la vall, que comprèn els nuclis de Turbiàs, Aubet, Sant Andreu, Santa Creu i Sant Joan de l’Erm, que inclou l’estació d’esquí i de muntanya. Fonts de l’estació van explicar que les primeres hores es van subministrar amb un generador propi i que no tenien ningú allotjat. Van quedar 295 veïns sense subministrament, que van haver d’esperar fins a les 15.00 hores, quan la instal·lació d’un gran generador al nucli de Castellbò va permetre recuperar el servei a la pràctica totalitat de la vall. Segons Endesa, van quedar quatre abonats de masies disseminades que no van recuperar el subministrament fins a prop de les 17.00 hores. Albert Arellano, veí de Castellbò, va celebrar l’agilitat de l’actuació.
Un equip de tècnics d’Endesa es va desplaçar a primera hora del matí i va valorar els danys provocats pel foc. Les mateixes fonts van confirmar que l’incendi, al costat del riu de Solanell, a la zona coneguda com a Cal Molí, va ser fortuït i que va afectar una línia d’alta, mitjana i baixa tensió. L’alerta la va donar un veí a les 6.45 hores. Es van desplaçar tres dotacions de Bombers, que van delimitar la zona i van apagar el foc del tub de plàstic que cobria la línia elèctrica. Una vegada assegurat el tall del subministrament per part de la companyia, van finalitzar les tasques d’extinció. Endesa va explicar que els generadors quedaran instal·lats fins que finalitzi la reparació, que es preveu que serà avui.