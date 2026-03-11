MOBILITAT
Més de 5 milions per a estudis de l’eix ferroviari entre Lleida i Girona
La Generalitat reprèn aquest antic projecte i planteja una nova línia d’alta velocitat per a passatgers i mercaderies. El va proposar el primer Govern tripartit
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, va anunciar ahir que el Govern ha reprès l’Eix Transversal Ferroviari (ETF), un projecte anunciat el 2005 pel tripartit presidit per Pasqual Maragall per connectar Lleida i Girona amb tren sense passar per Barcelona. Per a això destina 5,46 milions a l’elaboració de nous estudis.
El primer pas ha estat encarregar a l’empresa pública Ifercat l’elaboració de nous estudis informatius a partir dels quals es van redactar el 2010. Aquests projecten una nova línia ferroviària d’alta velocitat per al transport de passatgers que serveixi també per als combois de mercaderies.
La nova infraestructura tindria una via doble d’ample europeu tret dels accessos a les principals poblacions, entre les quals Mollerussa, Tàrrega i Cervera. El primer projecte plantejava un corredor de 254 quilòmetres, amb noves estacions per a passatgers a les parades projectades a Lleida i fins a un tren tramvia entre Lleida i Mollerussa.
El Govern concep l’Eix Transversal Ferroviari com una infraestructura en la qual els trens de passatgers podrien circular a 250 quilòmetres per hora, mentre que els de mercaderies ho farien a 140 amb apartadors específics per facilitar l’operativa. L’objectiu és potenciar la connectivitat de l’interior de Catalunya i redistribuir el trànsit ferroviari per evitar eventuals saturacions de la xarxa, segons Paneque.
La Generalitat de Catalunya va iniciar els estudis geològics per a aquesta infraestructura al Pla d’Urgell el març de l’any 2008, per tal de comprovar la composició del terra a prop de l’autovia A-2. Aquests treballs van provocar un cert recel a la comarca.
Reparen un altre talús a Sant Guim
L’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, va confirmar ahir que tècnics d’Adif repararan un talús pel qual passa la via del tren de la línia de Manresa. “Feia temps que s’havia detectat que estava en mal estat”, va explicar Lluch, que va aclarir que els treballs podrien allargar-se uns “tres o quatre mesos”. El tram afectat és entre Sant Guim de Freixenet i el nucli de Sant Guim de la Rabassa, i és un dels 16 punts de les vies de Rodalies en els quals Adif va imposar aquesta setmana limitacions temporals de velocitat a Lleida.n El Govern no va aclarir a quant podria ascendir la inversió per construir l’Eix Transversal Ferroviari, que fa 20 anys es va xifrar en 6.500 milions d’euros a raó de divuit per cada quilòmetre. El primer estudi del projecte apuntava que, tret de Lleida, bona part del traçat transcorria per “terreny accidentat, que es tradueix en una important proporció de túnels i viaductes”.