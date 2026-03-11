MOBILITAT
Nous despreniments tallen l’autovia A-2 a la Panadella i l’RL4 entre Cervera i Manresa
La calçada en sentit Lleida va quedar tancada i van desviar el trànsit durant dos hores i mitja. L’enfonsament d’una trinxera al costat de les vies, on Adif ja havia actuat, obliga a contractar busos
Nous despreniments van tallar dos de les principals vies de comunicacions de Lleida: l’autovia A-2 i la línia ferroviària RL4. Aquestes incidències arriben després de dies de pluges i se sumen a altres episodis similars que han afectat infraestructures i edificis lleidatans en els últims mesos, marcats per nivells històrics de precipitacions.
A l’autovia, la caiguda de roques sobre un tram d’uns 500 metres de la calçada en sentit Lleida va obligar a interrompre a partir de les 6.30 hores la circulació entre Montmaneu i Veciana, a la comarca de l’Anoia, i a desviar els vehicles per l’antiga N-II. A les 9.00 hores es va reobrir un carril mentre operaris netejaven la via i el trànsit va quedar restablert per complet a mig matí.
Poc després, cap a les 10.00 hores, dos despreniments més sobre les vies de l’RL4 van obligar a tallar la línia, segons van confirmar tant Renfe com Adif. Un d’aquests va tallar el pas a un tren que transitava entre Calaf i Manresa, i el va obligar a retrocedir fins a aquesta primera localitat. Renfe va anunciar aleshores que transportaria en busos els viatgers afectats. Per la seua part, el gestor ferroviari va confirmar que aquest despreniment va tenir lloc en un dels punts que ja havia reparat, i va desplaçar els seus especialistes a la zona per indagar les causes. Adif va afegir que es desconeix quan es podrà reprendre la circulació.
El tall es va ampliar poc després fins a Cervera per un altre despreniment al tram lleidatà de la línia, i va obligar a ampliar el servei de bus alternatiu des de la capital de la Segarra. A partir del migdia, tanmateix, els trens van tornar a circular entre Cervera i Calaf. Val a recordar que el tram afectat per despreniments és un dels que fonts sindicals assenyalen com a deteriorats per falta de manteniment.