EMERGÈNCIES
Desallotgen un súper de Tàrrega per gas al clavegueram
No hi va haver ferits ni intoxicats
Una forta olor de gas va obligar a desallotjar ahir al matí durant dos hores el supermercat Plusfresc de Tàrrega, des de les 8.43 hores fins passades les 11.00 hores, quan l’establiment va obrir al públic. Els treballadors, que havien arribat cap a les 7.00 hores, van detectar l’olor intensa, procedent principalment de les cambres frigorífiques, i van alertar els Bombers. Tres dotacions van accedir al local amb aparells de mesura i van detectar nivells elevats de gas, tant a l’interior com a la xarxa de clavegueres properes. Com a mesura preventiva, es va ordenar el desallotjament complet de l’establiment. Dos patrulles de la Policia Local van tallar parcialment el trànsit a l’avinguda de Catalunya. Tècnics de l’ajuntament es van desplaçar al lloc i van procedir a obrir i ventilar les clavegueres de tota la zona juntament amb els Bombers.
Segons testimonis, l’olor es percebia ja lleument dimarts, tant des de l’establiment com des de pisos de la zona, però ahir es va tornar molt més intensa. Els Bombers van atribuir l’incident a una bossa de gas metà que es va crear al clavegueram. No hi va haver ferits ni intoxicacions.