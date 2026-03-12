En marxa el nou sistema de carnets per a la gestió de colònies felines
Diumenge s’entreguen els passis a voluntaris
L’ajuntament de les Borges, en col·laboració amb l’associació local ResCats, posarà en marxa un sistema de carnets identificatius per a les persones voluntàries que gestionen colònies felines en el municipi.
Diumenge vinent, dia 15, es farà l’acte d’entrega dels carnets al refugi de gats per millorar l’organització i la coordinació de la gestió d’aquestes colònies de gats comunitàries.
La presència de gats ferals en espais públics necessiten d’una gestió ordenada ja que les colònies poden créixer de forma desordenada i generar incidències en la convivència veïnal, riscos sanitaris i sofriment animal.
Mètode CER
El mètode CER (captura-esterilització-retorn) és una eina reconeguda per estabilitzar i reduir progressivament la població de gats comunitaris.
La seua aplicació requereix la implicació de persones voluntàries que actuïn de forma coordinada i identificada. Els principals objectius dels carnets són garantir que les persones que intervenen en les colònies estiguin autoritzades per l’ajuntament i evitar actuacions no coordinades o no supervisades que puguin perjudicar el benestar animal o generar conflictes. S’estableixen dos tipologies de carnet: el de gestor de colònies en coordinació amb ResCats i l’ajuntament, i el de voluntari per oferir suport en les tasques d’alimentació de forma puntual o regular.