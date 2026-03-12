Un tractor robòtic ‘made in Segrià’
L’empresa Agrin’pulse ven les primeres unitats de l’AG-X, elèctric i sense conductor. L’ha desenvolupat en col·laboració amb firmes del sector agrari i es beneficia del fons nuclear
L’empresa Agrin’pulse, instal·lada a Alcarràs, ha venut les primeres unitats del seu primer producte, un tractor robòtic sense conductor i de propulsió elèctrica. És l’AG-X, un model desenvolupat i fabricat per la mateixa firma en col·laboració amb altres empreses. Fruits de Ponent, Produccions Agràries del Camp i el clúster de maquinària Femac participen en aquest projecte, que va obtenir 200.000 euros el 2025 del Fons de Transició Nuclear.
L’AG-X està pensat per exercir les funcions d’un tractor fruiter, com transportar cisternes, sulfatadores i trituradores. Segons Agrin’pulse, té una potència d’entre 90 i 120 CV i entre 6 i 10 hores d’autonomia, segons la tasca. Es pot conduir de forma manual per control remot, o pot funcionar amb diferents graus d’autonomia. L’empresa preveu garantir aquest any que sigui completament autònom.
“Donant-li les coordenades del perímetre de la finca i un punt de partida, en el seu primer recorregut treballarà i, a més, farà un pla del terreny”, explica Pau Palau, CEO i cofundador d’Agrin’pulse juntament amb Jordi Garcia. Ho farà mitjançant càmeres i LiDAR, dispositius làser que permeten elaborar detallats mapes en 3D. “A partir del segon viatge optimitza recursos com el consum de bateria”, va afegir. Part del procés fa servir intel·ligència artificial (IA).
Cada unitat es ven per 100.000 euros i l’empresa assegura que els seus costos d’operació són quatre vegades menors que les d’un tractor convencional. Això ho atribueix en part a la propulsió elèctrica davant del cost del gasoil (en alça des de l’inici de la guerra a l’Iran), però sobretot al no necessitar conductor. “La mà d’obra és el gran cost de l’agricultura”, va apuntar Palau.
En la mateixa línia, Ramon Farran, responsable de la secció d’oliva i ametlla de Fruits de Ponent, va afegir que el personal especialitzat “és cada vegada més escàs”, per la qual cosa la maquinària autònoma “és bona per al futur dels agricultors”. Per la seua part, Míriam Hernández, coordinadora d’Agronòmica de la firma, va destacar l’interès d’aplicar la IA en l’agricultura. “És una tecnologia de molt futur i és positiu que joves hi treballin en empreses locals”, va valorar en aquest sentit Ares Marí, Product Manager de Femac.
Agrin’pulse es va constituir el 2024, té la seu social a Aitona i comparteix tallers a Alcarràs amb l’empresa de renovables Becquel, de la qual Garcia és fundador i CEO. Allà hi ha un prototip de l’AG-X i la primera unitat comercial construïda, que entregaran ben aviat al seu comprador. Unes altres dos de ja venudes estan en construcció. La firma ha obtingut fons d’inversors locals per fabricar una desena d’unitats i busca ja una nau industrial pròpia als voltants.