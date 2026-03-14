Artesa prioritza obres per evitar aigües negres en baixos d’Alentorn
Artesa de Segre ha donat llum verda al pressupost per a aquest exercici que ascendeix a 6,6 milions, dels quals 2,4 milions estan destinats a inversions (un 36,4% del total). L’alcalde, Francesc Puigpinós, va destacar dos grans línies d’inversió: per a les obres més urgents i les que s’afrontaran amb el pla d’obres de la Generalitat. Entre les actuacions més imminents destaquen millores a la xarxa d’aigua i desaigües del nucli d’Artesa, nova pavimentació a la carretera de Montsonís, adaptar el pavelló a la normativa antiincendis, que preveu una inversió de 100.000 euros o remodelar la Sala de Vetlles, amb la creació d’una sala annexa per a cerimònies laiques. Pel que fa a les actuacions que es finançaran amb els ajuts del Puosc, destaca la nova guarderia municipal i les obres per posar fi al problema de l’enfonsament de l’antiga carretera LP-9132 d’Alentorn. Aquest col·lapse de la via provoca filtracions d’aigües negres a les cases del centre de la localitat, ja que la xarxa de clavegueram està trencada per diversos trams i les aigües residuals es filtren en algunes cases del centre. En alguna ocasió el consistori ha hagut de bombar les aigües dels baixos. Aquesta actuació contempla una inversió de 480.000 euros, i ja compten amb el projecte de millora.