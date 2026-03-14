Dibuixar entre generacions
Estudiants de Balaguer i usuaris de les residències de gent gran pinten monuments i paisatges locals. Faran una exposició a la desena Fira dels Somnis contra el càncer infantil
La desena edició de la Fira dels Somnis de Balaguer pel càncer infantil ja ha posat en marxa una de les seues activitats pedagògiques més destacades: Somiem junts petits i grans, una iniciativa que fomenta la trobada entre nens i persones grans a través de projectes creatius compartits en diferents municipis de Ponent.
La proposta reuneix una trentena de centres educatius i una dotzena de residències per a la tercera edat de la Noguera, Urgell, Pla d’Urgell i el Segrià. A través d’aquestes relacions intergeneracionals els participants comparteixen converses, records i treballs artístics que afavoreixen la convivència, l’aprenentatge mutu i l’intercanvi d’emocions.
L’edició d’enguany incorpora a més un component artístic vinculat al patrimoni del territori. L’organització de la Fira dels Somnis ha distribuït làmines en blanc i negre amb imatges de monuments, paisatges i racons emblemàtics perquè cada participant les pinti i aporti la seua creativitat. Aquesta setmana s’ha portat a terme aquesta iniciativa a la residència Sant Domènec de Balaguer.
Des de l’organització de la Fira dels Somnis van explicar que aquestes làmines, més de quaranta, conformaran una exposició col·lectiva, que es mostrarà al Passeig dels Pobles en el marc de la Fira, que se celebrarà el 10 de maig. Posteriorment, aquesta mostra serà itinerant pels aparadors dels comerços de la capital de la Noguera i els col·legis de Balaguer i la comarca. L’exposició serà un viatge pel patrimoni de Balaguer i la Noguera, vist a través dels ulls dels més petits i dels padrins. Les activitats d’aquesta desena edició del certamen es van iniciar a començaments d’any i s’aniran celebrant fins al dia 10 de maig amb una cursa i una caminada solidària, la fira, tallers i exhibicions.