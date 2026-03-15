El vent causa estralls: Les ratxes superen els 100 km/h al Pirineu
Tancades les 6 pistes d’esquí lleidatanes i tan sols van poder reprendre l’activitat a mig matí Baqueira, Espot i Tavascan
Les comarques lleidatanes han viscut aquest diumenge un fort episodi de vent que va provocar que els Bombers de la Generalitat efectuessin més d’una seixantena d’atencions per incidents de diferent índole.
Un dels punts de la demarcació més afectats va ser La Seu d’Urgell, on les ratxes van assolir els 83,9 quilòmetres per hora (km/h) i els serveis d’emergències van rebre més d’una cinquantena d’avisos per incidències com sostres aixecats en edificis i magatzems. Els agents van retirar de la via pública objectes com teules i trossos de canonades que eren a punt de caure, com va passar al carrer Llorenç Tomàs i Costa i en un cèntric immoble de l’avinguda Pau Claris.
La ventada també va provocar la caiguda d’arbres, un d’ells, al camí d’accés a la discoteca de La Murga i, un altre, al barri del Serrat de la Capella. El cos, amb la col·laboració de la policia municipal i els Mossos d’Esquadra, també va intervenir per assegurar tanques de diferents obres i en la retidada d’uralites inestables. També van caure arbres a Montferrer i Castellbó, Montardit de Dalt (Sort), La Torre de Capdella, Tremp, Odèn i Soriguera.
A Sort, minuts abans del migdia, els Bombers van atendre una claraboia de vidre trencada pel temporal i que corria perill d’afectar la via pública, al passatge Riuet número 3. Mentrestant, a Solsona, un grup de motoristes que circulava per la carretera de Cambrils van patir caigudes a causa de la intensitat del vendaval.
D’altra banda, les sis estacions d’esquí lleidatanes van haver d’alterar la seua activitat. En el cas de Port Ainé, Boí Taüll i Port del Comte, les pistes van romandre tancades durant tota la jornada. De fet, les ratxes de vent van arribar als 157 km/h a Boí, a una altura de 2.535 metres, una intensitat que no es registrava des de febrer de 2017. segons va informar ahir el Meteocat. En Port del Comte (a 2.288 metres), les ratxes van arribar als 124.6 km/h. Per la seua part, a Baqueira Beret, Espot Esquí, i Tavascan van permetre certa activitat en les seues cotes més baixes a partir de mig matí.
Altres punts elevats del Pirineu lleidatà que van registrar fortes ratxes van ser Sant Romà d’Abella i Montsec d’Ares, en el Pallars Jussà (115,2 km/h i 92,2 km/h, respectivament).
Paral·lelament, la neu va tallar la C-28 al Port de la Bonaigua (Pallars Sobirà i Vall d’Aran) i va obligar circular amb cadenes per la C-C-142b per accedir al Pla de Beret. El gel a la calçada també va complicar la circulació en la C-16 entre Bellver de Cerdanya i Bagà, i en la N-230 entre Vilaller i Vielha, on es va restringir la circulació als vehicles articulats.