Costa Food es proveeix per criar a l’any més de mig milió de garrins
Tramita els permisos per a una cabanya de més de 20.000 mares a Vallobar, Fraga i Montsó
El grup Costa Food s’està proveint per produir cada any més de mig milió de garrins en granges de la seua propietat per proveir la seua cadena de quadres integrades i pròpies, una cosa que li permet produir al voltant de dos milions de porcs i, amb ells, canals que sumen 200 milions de quilos de carn de porcí.
A través de la seua filial Desarrollos Ganaderos de Aragón, l’empresa fragatina està tramitant els permisos del Govern d’Aragó per gestionar una cabanya de més de 20.000 mares en quatre granges de Vallobar i una de Fraga, de 3.070 places cada una, que se sumaran a la d’aquesta capacitat que té des de fa un parell d’anys a Montsó i a la de 2.400 a Quinto (Saragossa), per a la qual va obtenir l’autorització l’any passat.
L’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) està tramitant l’ampliació de la capacitat per a dos de les granges de Vallobar, i en dos més d’aquesta localitat tramita la modificació de la DIA (declaració d’impacte ambiental). Per a la cinquena granja de mares, la de Fraga, ha obtingut una DIA favorable.
L’aprovació definitiva d’aquestes modificacions li permetrà disposar de 20.820 places de mares, una cosa que, al seu torn, posa al seu abast una producció anual d’entre 520.000 i 624.000 garrins, ja que les mitjanes de porcs desmamats se situen entre els 25 i els 30 animals per verra al cap de l’any.
La iniciativa de Costa s’emmarca en una tendència generalitzada al sector del porcí, en el qual les grans empreses intenten controlar i gestionar cada vegada més etapes del procés productiu, entenent que aquest va des del naixement del garrí i el seu posterior engreixament amb pinso propi, a la comercialització dels elaborats carnis i les peces de carn que adquireix el consumidor.
En els últims anys el creixement de Costa s’havia orientat cap a la indústria, amb adquisicions en el sector de la transformació com Embutidos La Nucia o l’hamburgueseria Roler i en el dels escorxadors com Cárnicas de la Litera, a més del creixement del parc de granges integrades, que són unes 650.
El flanc obert permet al grup agroalimentari guanyar algunes fortaleses, com reduir la dependència d’altres empreses per proveir-se de garrins i poder treballar amb els seus propis models genètics, i, també, captar més trams de valor afegit del procés de la cadena de producció.
Altres gegants del sector, com el grup Pini, que gestiona a Binèfar Litera Meat, l’escorxador més gran de porcí d’Europa, han optat per promoure granges amb capacitat per produir 450.000 garrins a l’any en set granges a Terol i a Saragossa i proveir un parc de granges d’engreix de 180.000 places.
També Costa Food està ampliant el parc d’engreix, en aquest cas amb cinc granges a Fraga que sumen una capacitat per a 18.000 garrins de 6 a 20 quilos de pes, entre el deslletament i l’engreix tradicional, i per a 8.000 garrins més a partir d’aquest pes.
La tramitació de la granja de garrins i de tres de les d’engreix es troba en la part inicial a l’ajuntament de Fraga, mentre que la quarta d’engreix ha passat en els últims mesos el filtre de la Comissió Tècnica de Qualificació d’Urbanisme d’Osca.
Als projectes de Costa se’ls afegeixen altres que augmentaran de manera notable el parc de bestiar porcí del Baix Cinca, que segons l’Iaest (Institut Aragonès d’Estadística) ja arriba a les 429.340 places, amb una mica més d’un terç d’aquestes (169.581) a la capital.
Uns altres quatre projectes sumaran 25.360 places de porcí més: 2.000 en una granja de recria de mares a Mequinensa, 11.994 en una altra de transició de garrins a Vilella i 11.366 en dos d’engreix a Fraga.