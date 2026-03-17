EMERGÈNCIES
Crític un home de 37 any al quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà
Va ser evacuat al Vall d’Hebron. El seu company el va poder treure de la neu i fer-li primers auxilis
Un excursionista de 37 anys va resultar ahir ferit crític després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 14.06 hores. Un home va alertar que el seu company havia quedat atrapat entre el coll de Bassiero i l’estany Gelat, entre Alt Àneu i Espot. Segons van explicar fonts d’emergències, va ser el company qui va treure el ferit de la neu i va procedir a practicar-li les primeres reanimacions a l’espera de l’arribada dels efectius.
Els Bombers van activar dos helicòpters, amb GRAE i el metge del SEM, i els Pompièrs d’Aran també van activar un helicòpter. Després de localitzar-lo, va ser evacuat en helicòpter del SEM fins a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona en estat crític. El seu company, d’uns 42 anys, es trobava il·lès.
El 18 de gener passat va morir un esquiador arran d’una allau fora de les pistes de Baqueira. La víctima, de 29 anys i veí de Les, era originari de Madrid. Un guia de muntanya va alertar de l’allau i, a l’arribar al lloc, els Pompièrs d’Aran van trobar un esquiador amb parada cardiorespiratòria i el van traslladar crític a l’hospital de Vielha, on va acabar morint. Els equips d’emergència van estar buscant una altra possible víctima perquè a la zona van trobar un altre parell d’esquís, però finalment es va descartar.
Així mateix, el passat 15 de febrer, els Bombers de la Generalitat van rescatar un esquiador que es va veure arrossegat per una allau a la vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L’esquiador es va veure sorprès quan estava a la zona de la Mata d’Estaon, per sobre dels 1.500 metres d’altitud, i va quedar atrapat i amb ferides al genoll esquerre. Un helicòpter es va desplaçar fins a la zona de l’accident, que era de difícil accés, i va evacuar el ferit fins al nucli d’Estaon.