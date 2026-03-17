Denuncien 33 conductors per una cursa il·legal de cotxes en un polígon d’Alcarràs
Els Mossos havien detectat diverses convocatòries per xarxes socials al pla. El novembre passat, en van poder interceptar una i els xòfers van ser sancionats amb 500 euros i sis punts del carnet
Els Mossos d’Esquadra han denunciat 32 conductors que van participar en una carrera il·legal de cotxes el mes de novembre passat al polígon industrial Polinansa d’Alcarràs. També s’ha denunciat una persona com a organitzadora de la cursa i un altre conductor per no tenir el carnet per pèrdua total de punts. La investigació es va iniciar a mitjans de l’any passat, quan agents del Grup d’Investigació i Documentació de Trànsit van detectar diverses convocatòries per xarxes socials de grups d’aficionats als vehicles per trobar-se en polígons del pla de Lleida i fer carreres il·legals i altres activitats perilloses. En la convocatòria no concretaven la zona fins a l’últim moment. Els agents van poder detectar diverses convocatòries en polígons del Segrià i del Pla d’Urgell. La majoria en franja nocturna i s’hi acumulaven nombroses persones, fins i tot procedents d’altres territoris. En aquestes trobades, es feien activitats temeràries amb nombrós públic sense cap mesura de seguretat. De vegades, es feien carreres en paral·lel, virolles repetides i altres maniobres perilloses. Finalment, l’1 de novembre van poder ubicar, amb prou temps, una d’aquestes activitats en un polígon d’Alcarràs. Fins al lloc es van desplaçar agents de paisà i van identificar un jove que havia creat la convocatòria per xarxes i coordinava les curses d’acceleració. Va ser denunciat, així com 32 conductors per conducció temerària, amb sanció de 500 euros i pèrdua de 6 punts del carnet.
Des d’aleshores no s’ha detectat cap concentració rellevant al pla de Lleida i la investigació continua oberta.
Per una altra banda, els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge un conductor andorrà de 26 anys per circular a 182 quilòmetres per hora a l’N-260 a Guils de Cerdanya, en un tram amb la velocitat màxima permesa en 80 km/h.
La localitat va celebrar ahir la seua Junta de Seguretat
L’ajuntament d’Alcarràs va acollir ahir la Junta Local de Seguretat, que va posar de manifest que en comparació amb altres municipis de Catalunya estan per sota de la mitjana i que, a més, hi ha hagut una sèrie de delictes de danys amb una certa reincidència. “S’està treballant i s’ha pogut detectar i actuar”, va destacar el consistori. L’any passat es van reduir un 24,24% les denúncies respecte a residus i deixalleria, fet que s’atribueix al sistema de càmeres. Amb tretze efectius, la Policia Local compta amb noves tablets i sistema de videovigilància. Han augmentat les detencions, de 40 a 54, i els fets delictius han passat de 377 a 519, per l’increment de les estafes a internet i l’activitat policial. També s’ha intensificat la vigilància sobre robatoris amb força en empreses.