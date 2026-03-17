Detinguts tres lladres amb antecedents quan intentaven robar al polígon industrial de Vila-sana
Els arrestats duien una pota de cabra, tenalles i altres objectes per cometre robatoris
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat tres homes, de 72, 51 i 34 anys, com a presumptes autors de dos robatoris amb força en grau de temptativa al polígon industrial de Vila-sana. Els fets van passar cap a la una del migdia quan una dotació, que feia un patrullatge per prevenir robatoris, va detectar un vehicle aturat davant d'un restaurant tancat del polígon. Els ocupants del vehicle, en detectar la presència policial, van fugir del lloc i la policia els va seguir i aturar poc després al carrer Canovelles del municipi. La policia va comprovar que els tres homes tenien antecedents per delictes contra el patrimoni i que al vehicle duien amagades sota un seient diverses eines utilitzades per cometre robatoris.
En l'escorcoll del vehicle, la policia va trobar amagades una pota de cabra, unes tenalles i un tornavís, entre altres. També van localitzar una mànega de goma, garrafes i estris per robar combustible i catalitzadors.
Posteriorment, una patrulla de mossos va anar al polígon i va comprovar que el restaurant on van enxampar el vehicle sospitós tenia senyals evidents de forçament i que un vehicle estacionat al costat del local també havia estat forçat.
Els tres individus van quedar detinguts com a presumptes autors de dos robatoris amb força en grau de temptativa. La investigació continua oberta i la policia no descarta que estiguin implicats en altres fets delictius.
Els detinguts van passar aquest dilluns a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.