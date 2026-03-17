La floració com a motor de desenvolupament rural
Un centenar de persones es van reunir ahir a Aitona en el Fòrum per debatre els beneficis de promoure-la i com aconseguir potenciar el sector i gestionar la iniciativa
Un centenar de representants institucionals, experts, alcaldes i professionals del sector turístic i agrícola es van reunir ahir a Aitona en el III Fòrum Floració: Motor de Desenvolupament Rural, per reflexionar sobre el potencial de la floració dels arbres fruiters com a recurs estratègic per al desenvolupament dels pobles. Un dels temes centrals va ser la gestió de l’afluència turística en destinacions de floració, especialment en municipis que concentren un gran nombre de visitants durant un període molt curt de l’any. En aquest sentit, els participants van coincidir en la necessitat de compatibilitzar la promoció turística amb la preservació del paisatge agrari i el respecte a l’activitat agrícola. El fòrum va comptar amb la presència del secretari general per al repte Demogràfic del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Paco Boya; i el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano. Boya va incidir en la necessitat d’impulsar iniciatives com aquestes per incentivar l’economia dels municipis petits, mentre que Serrano va assenyalar que Aitona “és un exemple clar de com el turisme dinamitza el món rural”. Va destacar les experiències que ofereixen el Segrià, les Garrigues i l’Urgell, ja que combinen “agricultura, turisme i identitat i permeten explicar la història d’un paisatge que és el resultat de moltes generacions de pagesos que han treballat la terra”. Va comptar amb la presència de territoris vinculats a la floració com Mula, Brihuega, Cieza, Moratalla, Alberca o Valle Ricote.
Per la seua part, l’alcaldessa, Rosa Pujol, va destacar que Aitona ha estat pionera a l’hora de convertir el paisatge agrícola en una experiència turística vinculada al territori, ja que aquest any Fruiturisme compleix 15 anys.