Investiguen focs intencionats en quatre cotxes a la vall del Corb
Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir quatre incendis de vehicles a la vall del Corb, dos dels quals registrats a primera hora del matí a Sant Martí i Maldà. El primer avís es va rebre a les 6.22 hores, quan els serveis d’emergència van ser alertats d’un cotxe en flames a prop de l’ermita de Sant Roc, a Sant Martí de Maldà. Pocs minuts després, a les 7.03, es va notificar un segon incendi a prop de les piscines de Maldà, on va cremar un vehicle en una finca privada. A mig matí es va tenir coneixement de dos cotxes més totalment calcinats a Ciutadilla i al Vilet.Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació, ja que sospiten que els incendis podrien haver estat intencionats. En el cas del vehicle de Ciutadilla, fonts solvents van confirmar que havia estat robat. Per la seua banda, la policia catalana continua recopilant indicis per aclarir l’autoria dels fets i determinar si existeix relació entre els diferents successos. Tres dels cotxes eren models Seat Ibiza i el quart, un Seat Toledo.