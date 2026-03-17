L’equip femení del Club Gel Puigcerdà fa història i guanya la lliga
L’equip femení del Club Gel Puigcerdà ha escrit una pàgina històrica per a l’esport del club i de la Cerdanya al proclamar-se, per primera vegada en la història, campiones de la lliga d’hoquei sobre gel. L’equip ha aconseguit el títol després d’imposar-se al Majadahonda. El club ha agraït el suport de l’afició. La victòria suposa una fita històrica per al club i consolida el creixement de l’hoquei gel femení a la capital de la Cerdanya.