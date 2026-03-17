L’oportunitat d’emprendre per a dos joves a la Vansa, un poble que lluita per evitar el despoblament
Els joves són d'Osona i volien dedicar-se als sectors que coneixien i que no podien fer en la seva localitat d'origen
La Vansa i Fórnols és un exemple d’èxit en el foment de l’habitatge per evitar la despoblació. L'estratègia impulsada pel consistori al llarg dels últims anys ha permès que hi hagi de divuit habitatges i la incorporació o fixació de fins a trenta-cinc persones.
Comarques
Cynthia Sans
Mar Recarens i Jordi Verdaguer són del municipi de Tona (Osona), on gestionaven una casa de colònies. Van arribar a l’Alt Urgell fa 3 anys, quan es van instal·lar en un primer moment a l’edifici de l’Hortal de Cornellana, i un any després van guanyar la concessió per gestionar el Centre de Cultura i Turisme i la Taverna de l’Espai de Sorribes.
Ella és gestora cultural i ell, cuiner. Anhelaven emprendre en sectors que coneguessin i, davant la dificultat de fer-ho a la seua localitat d’origen, van aprofitar l’oportunitat de fer-ho a la Vansa.